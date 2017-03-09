維解：黑莓汽車軟體 為CIA侵駭潛在目標

我要評比

根據「維基解密」（WikiLeaks）披露文件，6000多萬輛汽車使用的黑莓公司（BlackBerry Ltd.）汽車軟體QNX，被美國中央情報局（CIA）列為侵駭的潛在目標。

彭博報導，中情局會議紀錄提及，QNX是中情局嵌入式裝置分部（Embedded Devices Branch）「潛在任務區塊」之一。

維基解密昨天張貼8761份文件，根據其中部份文件，嵌入式裝置分部也和英國情治機構合作，開發可侵入蘋果（Apple）iPhone手機、谷歌（Google）安卓（Android）系統與三星（Samsung）智慧電視的工具。

提及QNX的開會紀錄日期註記為2014年10月23日，紀錄也指出，該公司尚未被「告知」嵌入式裝置分部這項工作。文件並未說明中情局後來是否更進一步，鎖定QNX侵駭。

記者請黑莓公司與QNX發表評論，但都未獲回應。1060309

(中央社)