美前駐陸大使籲 復活TPP別讓中國補位

美國前任駐中國大使博卡斯（Max Baucus）表示，美國應該讓跨太平洋夥伴關係協定（TPP）復活，因為該協定對美國最具地緣政治重要性。

新浪網報導，博卡斯作客CNBC「The Rundown」節目時表示，沒有什麼比復活TPP更加重要。這可能是我們為應對南海問題所能做的最好的經濟補充。「退出TPP對美國在亞洲的地緣政治存在不是一個好兆頭。」

他表示，隨著美國總統川普宣布退出TPP，東南亞國家將認為美國正在離開這一地區，不能像過去那樣依賴美國。「中國將填補這一空白，從他們的RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）和正在做的所有事情來看，這一點毫無疑問。」

博卡斯表示，應對南中國海問題的最好辦法是恢復TPP，重新包裝它，改變它，將它稱作「川普PP」，他強調，不管什麼，只要向亞洲國家特別是東南亞國際和日本展示，我們仍然存在，我們是解決方案的一部分。

(旺報)