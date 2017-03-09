同婚釋憲 護家盟呼籲大法官公正解釋
針對同性婚姻釋憲即將召開憲法法庭辯論，護家盟今(9)日上午在司法院前舉行記者會，認為大法官會議公布的同婚釋憲辯論題綱，顯示執政者已經「先造箭靶再射箭」、預設立場，呼籲人民一起監督釋憲，並遞送情書，希望大法官能多開幾場辯論庭，不要有政治考量，秉持良心、正義作出解釋。
台灣宗教團體愛護家庭大聯盟（護家盟）和國內佛教、道教、天主教等多個宗教團體和家長代表，今日上午在司法院前廣場，就同婚釋憲舉行首場記者會。護家盟祕書長張守一說，釋憲題綱透露了先入為主，執政者早已預設立場，總統推婚姻平權，是因為總統有其政治承諾，建請大法官應本諸獨立審查精神，針對議題進行公正、客觀與週延的違憲審查。
張守一表示，同婚釋憲聲請人是聲請「同婚違憲與否」的單純違憲審查，並不是「是否容許同婚」。大法官公布的釋憲題綱爭點，把應該依法審查違憲與否的行使職權內容，更改為「是否容許」，顯然題綱已有誤導和預設立場之嫌。
大法官公布的釋憲題綱爭點，限定在憲法第7條平等權、第22條婚姻自由權，若做違憲審查，就應週延討論，不該侷限在這兩條，且題綱從憲法第7條、22條辯論，逕自跳到「是否給予立法創設非婚姻的其他制度」，例如同性伴侶法。已超越大法官的職權範圍，這是屬立法權限的創制權，大法官顯然逾越權限。
(中時)
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