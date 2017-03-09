從夜市逛到故宮、台北101 外媒這樣形容…

台北國立故宮博物院典藏主體匯集北平、熱河、瀋陽3處清宮文物。（本報系資料照片）

來自新加坡的遊客，騎Ubike繞行台北101。（本報系資料照片）

台灣的夜市美食吸引觀光客慕名朝聖，荷蘭國家地理雜誌更稱讚台灣是饕客的聖地。(本報系資料照)

台北是國際認識台灣的多數第一印象，先前有國際媒體羅列必訪台灣的23個理由，寫出台灣獨有的迷人特色文化。近日再有英媒刊出一篇台北旅遊，作者從夜市逛到故宮、台北101、五星級酒店等，標題以「令人驚訝的台灣首都」為台北旅遊寫下註解。

台北如同一座濃縮台灣各地文化的城市。英媒《每日電訊報》奢華旅遊編輯寫道，台北是亞洲最便利的都市之一，安全、純樸且好客。有令人期待的國立故宮博物院，建造於山林中的建築體有著戲劇化的美感；自由廣場的空曠城市空間讓人印象深刻；而台北101雖然已不是世界最高建築，但仍是最具世界知名度的台北景點。

作者說，台北沒有「必訪景點」，少了匆忙感。且美食是被受公認的台北誘惑，夜市料理種類多元，但對於素食者來說選擇少，反而會傾向到餐廳消費。另他也讚嘆，台灣服務真誠、全面、有效率。他表示，「對於短期拜訪的旅客來說，台北是座適合探索的城市，將會有意想不到的歡樂與驚奇」。

此外，先前《商業內幕》也曾刊載「23個理由告訴你為何下次要去台灣玩」，盤點台灣多元美食、各地自然景點，以及稱讚台灣的友善旅遊環境、交通便捷、指引標誌清楚、有免費無限網路等，其中最後一點提及，台北就是一座充滿未知驚奇的地方，也因此迷人。

(中時電子報)