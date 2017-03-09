金正男之子在哪 日韓媒：在台灣

北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男2月在馬來西亞被刺，昨天網路有一段他兒子金韓松錄製的影片。日本的TBS電視台今天引述部分南韓媒體報導，金韓松在台灣。

疑似金韓松上傳影片昨天亮相。南韓國家情報院證實，影片中的男子確實為金韓松（Kim Han-Sol）。影片由千里馬民防（CheollimaCivil Defense）團體上傳到YouTube頻道。

TBS電視台今天早上報導，上傳影片的支援逃離北韓人的團體宣稱，在金正男遭刺殺後，金韓松獲得荷蘭、中國、美國政府及「盼匿名的政府」等4個政府相助，已將金正男家人安置於安全的地點。

TBS引述部分南韓媒體報導，「盼匿名政府」是指台灣，還說金韓松2月15日已抵達台灣。

TBS還說，這個協助逃離北韓者的團體還指名道姓感謝荷蘭駐韓大使迅速提供協助，但這位大使昨天並未現身，沒接受媒體採訪。

日本「讀賣新聞」報導，這個支援團體發英文聲明表示，因應金正男家人的求助，已將金正男家人送到安全的地點，但地點無法公開。這團體說要感謝荷蘭、中國、美國及「某個政府」。

讀賣報導，金韓松是已故北韓主席金日成的曾孫，有著足以成為北韓最高領導人的「白頭山血統」。北韓前駐英公使太永浩昨天在南韓首爾對日本媒體表示，對金正恩而言，金韓松就如同金正男，非除掉不可。1060309

(中央社)