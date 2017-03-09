民進黨團：婦聯會捐款 違反黨產條例

我要評比

民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天表示，不當黨產處理委員會目前正在清查婦聯會是不是國民黨的附隨組織，在結果確定前，婦聯會說要捐款，是違反不當黨產處理條例。

內政部和不當黨產處理委員會著手調查婦聯會資產，婦聯會主委辜嚴倬雲日前強調，婦聯會是政府的附隨組織，不是政黨的附隨組織，婦聯會隨後也表示要捐出新台幣280億元做公益。

婦聯會6日發布新聞稿表示，2月17日已宣布將從資產中捐出280億元做為公益使用，其中160億元捐給政府負責長照業務的主管機關專款專用，因此發函衛生福利部，表達捐贈160億元的意願。

民進黨立法院黨團幹事長葉宜津、李俊俋、民進黨立委何欣純等人上午在立法院召開記者會。

葉宜津說，捐錢只是婦聯會想要漂白的動作，過去政府收的勞軍捐初估有969.3億元，這應該是給國家的，如果不是威權時代的勞軍捐，婦聯會一個民間團體怎麼可能累積這麼多資產，目前婦聯會資產有380多億元，請問其他的錢到哪去了？

她說，取之於人民就應該還給人民，而不是捐給自己的基金會。

李俊俋說，勞軍捐是國家稅收，為什麼是由人民團體來收取？他說，應該根據歷史清查勞軍捐前後到底收了多少錢，重點不在捐多少錢，重點是錢從哪裡來，如果是取自人民、國家，本來就該還財於民，「不是你捐不捐的問題」。

他表示，組織被認定為政黨附隨組織，財產也要看取之當不當，黨產會正在清查婦聯會是不是國民黨的附隨組織，這些財產在黨產會確認婦聯會是否為附隨組織前，不得處置任何財產。

李俊俋說，婦聯會說要捐款，都是違反不當黨產條例的規定，呼籲婦聯會應該把歷史回歸真相。1060309

(中央社)