朴槿惠彈劾將宣判 憲法法院緊急警戒

南韓警察廳今天上午8時開始對全國進行緊急警戒，並決定在總統朴槿惠彈劾宣判日（10日）啟動警戒等級最高的「甲號緊急警戒令」。

南韓「中央日報」報導，南韓憲法法院向警察廳申請加強警戒和警衛後，警察廳採取前述措施。

朴槿惠的彈劾宣判日定於10日上午11時，此次宣判如同當年報導總統盧武鉉一樣，將進行直播處理。

據報導，明天的總統彈劾宣判，若8名憲法法官中有6人以上表示「贊成」，朴槿惠的總統職權將被剝奪，宣判結果將立即生效。憲法法院的彈劾審判是一審裁定，無法對判決結果提出異議。

根據韓國中央選舉管理委員會規定，若上述彈劾通過，下屆總統的選舉必須在宣判日之後的60天內舉行。5月9日是彈劾案宣判之後的第60天。南韓在5月第1週有小長假，因此5月9日很有可能成為總統選舉日。

相反的，若3名以上法官做出「駁回」意見，朴槿惠將在宣判之後恢復總統職權。1060309

(中央社)