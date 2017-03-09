卜睿哲：北京壓縮台空間不會留好印象

前美國在台協會理事主席卜睿哲今天表示，北京不斷壓縮台灣空間，除非總統蔡英文接受九二共識，不會有好事出現。中方的動機對台灣未必是好事，這種做法不會留下好印象。

卜睿哲（Richard Bush）在布魯金斯研究所（Brookings Institution）研討會後，就中國大陸國台辦主任張志軍近期對台評論的提問表示，北京去年夏天開始以各種手段壓縮台灣空間，維持強硬姿態。除非蔡總統接受九二共識，否則不會有好事出現。

他說，這印證了台灣民眾認為中國大陸是不可信任的觀點，中方的動機對台灣未必是好事，此舉不會留下好印象。

中國大陸外交部長王毅表示，正在安排美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會晤。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）3月中將訪問北京，也有報導指「川習會」最快可能在4月。

卜睿哲指出，他高度支持陽光莊園（Sunnyland）歐習會形式的會晤，因為美中元首有機會就如何治國，以及治國和美中關係的關連等事務交換意見。即使川普性格獨特，但這種形式仍會非常有成效，可避免很多問題。

他說，美中各有優先順序，處理兩國間的特定事務，只是兩人會面的一部分議題，他們應就雙方的治國願景交換意見，不過此刻都是揣測。

對於前總統馬英九7日的演講，卜睿哲認為，馬英九的觀點是一致的，中國大陸官員使用「一中原則」的字眼，美國也曾一度使用過，但為了區隔北京的立場，過去20多年均用「一中政策」，美方知道其意義何在。

卜睿哲說，馬英九的講詞中以「互信」兩字最為重要，北京想要蔡英文接受九二共識，因為中方不相信她的本意。但她以自己的方式處理這項議題，並為台灣民眾，至少民進黨支持者接受，外界好奇北京為何不接受？

另一方面，卜睿哲認為，台灣也有許多不信任大陸的理由，大陸既然要求蔡英文提出保證，難道台灣不需要保證？建立互信難道不該是雙向的嗎？但北京的觀點看來是單向的。1060309

(中央社)