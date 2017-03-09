北市今年首場聯合海葬 27位先行者參加
北市一殯今天上午舉辦今年第1場聯合海葬，結合追思音樂會，共有27位先行者參加。
民政局長藍世聰表示，北市從92年推動海葬，截至105年共有614位先行者參加，去年共有132位。
藍世聰說，原訂今年從2月起至10月止，每月各辦理1場聯合海葬，2月場次因氣候不佳，延至今天辦理，共有27位先行者參加。
一名參加今天海葬的先行者家屬周先生表示，父親生前為人豁達，認為死後不需掃墓，生命最後一站選擇海葬，浪漫唯美又灑脫豁達，「活著，是最好的禮物；善終，是最美的祝福。」他說，希望用最簡約、隆重的方式送父親一路好走。
民政局聯合海葬儀式（含骨灰研磨及暫厝）全程免費，不分縣市、國籍都可參加。1060309
(中央社)
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