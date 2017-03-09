陸政協委員誇口：陸國足水平將大上台階

中國大陸國家足球隊表現長期不佳，屢遭球迷批評。大陸恆大集團董事局主席、全國政協常委許家印今天說，由於引進世界頂級教練，2017、2018年大陸國家隊的水平會「大上台階」。

中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議今天舉行記者會，應邀出席的許家印在回答媒體提問時，作上述表示。恆大集團也是大陸職業足球明星隊伍「廣州恆大淘寶」隊的營運商之一。

許家印說，在外援（外籍球員）的引進上，應該和中國大陸足球的水平相匹配，不能從事「外援引進競賽」，應該把投資的重心轉向青少年足球的培養上。

他表示，恆大與西班牙皇家馬德里隊成立的「恆大皇馬足球學校」是全世界最大的足球學校，有2800個學生，接受皇馬教練指導，從7歲到16歲，其中13歲以後就送到西班牙的分校。相信有十幾億人口的中國大陸，一定會培育出很多的優秀球員。

許家印指出，據報導，中國大陸的足球人口約在50萬至60萬人。但5000萬人口的西班牙，足球人口就有40萬人，所以大力發展青少年足球、校園足球還是很重要的。

他宣稱，「今明兩年中國國家隊的水平會大上台階」。因為，現在的中國大陸國家足球隊的教練是「世界頂級教練水平」，加上目前國家隊的管理模式是「足協主席領導下的主教練負責制」，相信國家隊的水平「定能夠大上台階」。1060309

(中央社)