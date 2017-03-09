開車難 陸女性盼無人駕駛車出現

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據陸媒報導，中國大陸女性普遍覺得駕車難，過半數受訪者期待無人駕駛車出現，以解決這方面的難題。

中國日報網今天報導，賽迪集團旗下中國市場情報中心近日發布了針對女性駕駛行為和對無人駕駛態度的報告，超過半數受訪者相信無人駕駛技術是未來發展的趨勢，能解決自己遇到的駕駛難題。

據報導，這項調查訪問了1000多名女駕駛者，當中超過9成女駕駛者每天駕駛的時間在2小時以內，活動區域主要在路況相對複雜的市內及周邊地區。

超過50%的受訪者認為無人駕駛能夠改善現在的駕駛體驗。

報告表示，隨著女性駕駛者增多，她們的行車體驗和駕駛痛點與無人駕駛的未來趨勢產生了相當大的關聯性。

報導引述上汽通用泛亞汽車技術中心智慧駕駛系統開發駕駛員資訊及安全系統經理朱曉華說，未來自動駕駛將會解放人的雙眼甚至思維。

但她認為，目前全球量產車距離無人駕駛尚有一段距離。1060309

(中央社)