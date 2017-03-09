疑似賄選？ 石門農會多人被檢調約談

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新北市石門農會10日即將進行理事長、常務監事選舉，昨天上午驚傳有20多人遭新北市調處約談，至今天凌晨1時許才結束，為當地選情投下震撼彈。

據悉這次被約談者有當地農會代表、監事，對此石門農會僅低調回應確有此事，詳細情形不願意多談。

士林地檢署證實，目前已分他字案偵辦當中，詳細案情暫時無法對外說明。

地方人士表示，本屆石門農會有多個派系競爭，15人角逐9席理事名額，選情激烈異常。

(中時)