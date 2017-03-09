新竹縣警方在湖口榮光路私娼寮掃黃卻遭三七仔毆傷，警方今天上午立即針對該區進行不定時臨檢。（陳育賢攝）

新竹縣警方在湖口榮光路私娼寮掃黃卻遭三七仔毆傷，警方今天上午立即針對該區進行不定時臨檢。（陳育賢攝）

警方上午逮捕嫌毆傷掃黃警員的謝姓男子及3名泰國籍應召女。（陳育賢攝）

2警喬裝私娼寮掃黃遭三七仔毆傷

囂張三七仔，竟毆掃黃警！新竹縣警局9日凌晨執行掃黃勤務，2名警員喬裝嫖客到湖口榮光路私娼寮搜證，在確定有性交易後，2人表明身分控制應召女與三七仔，未料三七仔竟拒捕還通知外頭同夥衝入與2警拉扯打鬥，隨後逃逸無蹤，警方案發後已先後逮捕3名私娼與謝姓負責人。

警方初調查，昨天深夜到今天凌晨縣警局執行取締妨害風化（俗）專案，員警蔡昀育與杜偉銘2名警員著便服喬裝成嫖客先開車到榮光路，路邊立即有三七仔上前詢問，指「30分鐘1500元，有新的小姐，進來再看嘛。」

2人入內後，與小姐及三七仔談妥價錢，並見另外2間房內有2名嫖客正進行性交易，此時兩員即表明警察身分，當場先控制2名嫖客及3名以假觀光真賣淫的泰國籍女子。

但在要控制現場謝姓負責人時，謝嫌立即向外頭圍事的同夥通報求救，當下即有多人突然衝入屋內，一夥人發生拉扯鬥毆，現場棍棒、鐵椅齊飛，謝男並趁虛逃脫，混亂中2警並分受頭、臉、4肢擦、挫傷。

警方在案發後，先將3名私娼和2名嫖客帶回偵辦，並在今天晨5點多將21歲謝姓負責人逮捕到案，其並辯稱不知兩警是真警察，以為是仇家上門，才會趕緊通知外頭的朋友，入內幫忙他逃離現場而產生拉扯的誤會。

(中時)