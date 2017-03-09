NBA》這下尷尬了！哈登再改寫單季失誤紀錄

哈登打破自己保持的單季最多失誤紀錄，甚至還可能突破400失誤大關。(美聯社)

「大鬍子」哈登繼續把單季個人最多失誤紀錄刷到新高，這下子對他爭搶年度MVP頭銜，確實有點尷尬了！哈登9日雖拿35分、6助攻，卻也發生6失誤，讓他本季失誤累積到376次，再次改寫由他自己保持的NBA難堪紀錄。

火箭也以108比115輸給爵士，原本NBA單季最多失誤紀錄，是由哈登上季創下的374次，如今卻被他自己打破，甚至有機會突破400大關，畢竟火箭目前還剩17場，以哈登本季場均5.8次失誤來看，很可能把紀錄推到無人能及地步。

這也是理所當然的結果，因為火箭大部分球權都在哈登1人手上，他的失誤次數自然比大部分球員多，火箭本季又走了霍華，來了新教頭丹托尼，哈登自然失誤更多，這跟韋斯布魯克本季在雷霆的處境相同，韋少本季也有348次失誤。

只是9日更讓哈登難堪的是，火箭全場也才出現8次失誤，哈登1個人包辦6次，卡培拉與艾瑞克戈登各1失誤，加上他們擅長的三分球，全場投32中8，命中率僅2成50，火箭9日想在主場贏球的機會更加渺茫。

(中時電子報)