北捷徵才 行控中心控制員54k

台北捷運公司徵才囉！招募最高薪資職缺為行控中心控制員，試用期滿敘薪約5萬4000元，其他職缺試用期間薪資依不同職務類別約為2萬9000元至4萬2000元；試用期滿約3萬2000元至5萬4000元。

北捷指出，3月9日上午10時起至22日下午5時止，北捷網站公告招募行車控制、運務、資訊、交通運輸規畫以及行銷類人員（包含依法定額雇用原住民及身心障礙人員），共11類科，需求人數為94人，另備取70人。

招考類組包括，行車類組7類共85個名額，有行控中心控制員8人、電聯車司機員（含一般類58人、原住民2人）、電聯車隨車站務員（含一般類11人、護理類2人、外語類2人、原住民類2人）；一般類組3類共6個名額，有資訊工程員2人、交通運輸規畫工程員2人、行銷專員2人；身心障礙類組站務員3人。

歡迎各界菁英踴躍報名加入捷運服務行列。相關資訊請洽詢北捷客服專線：（02）21812345，北市民當家熱線1999（外縣市0227208889）或瀏覽捷運徵才系統。

(中時)