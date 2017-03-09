北捷徵才 行控中心控制員54k
台北捷運公司徵才囉！招募最高薪資職缺為行控中心控制員，試用期滿敘薪約5萬4000元，其他職缺試用期間薪資依不同職務類別約為2萬9000元至4萬2000元；試用期滿約3萬2000元至5萬4000元。
北捷指出，3月9日上午10時起至22日下午5時止，北捷網站公告招募行車控制、運務、資訊、交通運輸規畫以及行銷類人員（包含依法定額雇用原住民及身心障礙人員），共11類科，需求人數為94人，另備取70人。
招考類組包括，行車類組7類共85個名額，有行控中心控制員8人、電聯車司機員（含一般類58人、原住民2人）、電聯車隨車站務員（含一般類11人、護理類2人、外語類2人、原住民類2人）；一般類組3類共6個名額，有資訊工程員2人、交通運輸規畫工程員2人、行銷專員2人；身心障礙類組站務員3人。
歡迎各界菁英踴躍報名加入捷運服務行列。相關資訊請洽詢北捷客服專線：（02）21812345，北市民當家熱線1999（外縣市0227208889）或瀏覽捷運徵才系統。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。