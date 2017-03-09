印地安泉網賽 詹詠然、辛吉絲過頭關

詹詠然（右）與辛吉絲在印地安泉旗開得勝，臉書上開心po出兩人合照。（取自詹詠然臉書）

杜拜次輪飲恨之後，稍事休息的詹詠然9日在總獎金770萬美元的印地安泉網賽再次與「瑞士公主」辛吉絲攜手，力戰67分鐘後以6比1、6比4擊敗美國艾塔沃與中國大陸徐一幡的組合，旗開得勝挺進女雙第2輪。

「順利晉級第二輪囉～對於今天的比賽我們都很開心，期待下一輪！」詹詠然賽後在臉書開心的說。

印地安泉是男女賽事都有的四大頂級賽之一，也是「辛然配」成軍後參加的最高等級賽事，兩人為女雙第6種子。

(中時電子報)