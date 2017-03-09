金正男之子在台？國安局長不知情 移民署長否認

國安局局彭勝竹今在立院備詢。（呂昭隆攝）

移民署署長何榮村（左）9日在立法院答詢說，金韓松沒有入境台灣，但有沒有過境不知道，國安局長彭勝竹（右）也一問三不知。（陳信翰攝）

外傳被刺的北韓領導人金正恩兄長金正男的兒子在台灣，國安局長彭勝竹在立院回應立委質詢時表示「不知道，不知情」；移民署長何榮村則明確說，金正男的兒子人不在台灣，也沒有入境台灣，但被詢及是否有過境，何榮村說不知道。

這兩天，日韓媒體均報導金正男的兒子在台灣，還說，金正男兒子感謝的一個匿名的國家，就是台灣。

另當被詢及台灣是否與美FBI合作，遣返一名IS的印尼外勞一事，彭勝竹說，有一位印尼勞工，因從事與申請不符工作，而且逾期，所以被遣返。

民進黨籍立委蔡適應說，前國安局長楊國強曾說國內有8名擬似IS份子，目前掌握情況如何？國安局說，清查後發現，有些人是精神問題。

(中時)