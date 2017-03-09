7旬翁偷雞湯塊 遭逮辯稱「好奇！」

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73歲林姓老翁賣場內偷竊雞湯塊。（葉書宏翻攝）

73歲林姓老翁遭逮，警方訊後依竊盜罪法辦。（葉書宏翻攝）

73歲林姓老翁賣場內偷竊雞湯塊過程。（葉書宏翻攝）

73歲林姓老翁8日上午9時許，到新北市永和區民生路某賣場購物，購買沙茶醬、養樂多等物品，趁機將價值37元的雞湯塊藏入口袋內，林嫌結帳離開後門口警報器大響，警方獲報趕至，他向警方供稱，「一時貪小便宜，好奇所致。」警方訊後依竊盜罪法辦。

警方調查，林嫌無前科紀錄，在賣場內購買沙茶醬、養樂多等物品，結帳離去時，遭店員發現口袋內藏有37元的雞湯塊。林嫌遭逮後相當懊悔，不知道日後該如何面對妻小，僅是一時貪小便宜、好奇。警訊後依竊盜罪移送法辦。

(中時)