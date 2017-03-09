金正男子傳在台灣 移民署：他未入境
北韓領導人金正恩的哥哥金正男在馬來西亞遇害，外傳金正男的兒子金韓松人在台灣，移民署署長何榮村今天在立法院答詢說，金韓松沒有入境台灣，但有沒有過境不知道。
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局進行業務報告，對於金韓松是不是在台灣，彭勝竹在會前受訪時表示他不清楚，稍後彭勝竹面對民主進步黨籍立法委員羅致政和中國國民黨籍立委江啟臣質詢時表示，他是真的不知情。
何榮村面對羅致政質詢時則表示，經查證，金韓松沒有入境台灣，羅致政追問有沒有過境台灣？何榮村表示不知道；而金韓松是不是在機場貴賓室？何榮村表示「沒有」。
金正男2月在馬來西亞遭刺殺，昨天網路有一段他兒子金韓松錄製的影片。日本的TBS電視台今天報導說，部分南韓媒體報導金韓松在台灣。1060309
(中央社)
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