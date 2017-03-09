詹啟賢：陳師孟要推司改 身分錯亂

前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，監察委員被提名人陳師孟要以監委身分，進行司法改革，是身分認知上的錯亂；若陳師孟宣示將以黨派立場行使職權，總統蔡英文宜撤回其提名。

詹啟賢上午在臉書以「監委應為御史而非錦衣衛」為題發文表示，陳師孟多次公開發表「監察理念」，引發諸多討論，他尊重陳師孟的政治選擇與言論自由，但陳師孟對於監察委員職能與權責的認知與行使構想，卻期期以為不可。

他說，不論是中華民國的五權憲法或是歐美國家的三權分立，司法權的運作，需獨立於黨派之外，法官審判不應有外力介入，都是最基本的原理。但陳師孟卻主張，要以監委身分，進行「司法改革」，這恐怕是一種身分認知上的錯亂。

他指出，陳師孟主張欲以「除垢法」將心中認為「辦綠不辦藍」的惡質法官「彈劾」汰除，則是赤裸裸的對全國的司法人員張牙舞爪、揮拳恐嚇。

詹啟賢說，陳師孟的主張，不是針對法官判決的是否適法，或品質是否能為全民所接受，而是要求其判決結果需要為親綠選民所接受。即便經過約談審查後，未通過彈劾案，其調查過程的紛擾，也足以對司法人員造成「寒蟬效應」，警告他們在判案時除了依照法律之外，還有一個「藍綠平衡」的天秤做為心證。

詹啟賢說，陳師孟所舉出的司法個案中，前總統陳水扁與前交通部長郭瑤琪的案件，判決結果是否合法是否公正，多數社會大眾早有公評。

他表示，監察權的獨立設置，是為了增補或拆分行政或立法權過大或過小的制度缺陷，不是為了修理不合己意的司法或行政官員之用。

詹啟賢說，若陳師孟對司法制度有想法，宜參與司法改革會議，若對轉型正義立法有信念，則宜擔任立法委員，若對國民黨黨產有情感，則宜聘為不當會委員。若為監察委員，仍宜以超脫黨派，就事論事，辦案不問藍綠為佳。

他說，若陳師孟在上任前即宣示將以黨派立場行使職權，執意對國家的司法獨立和憲政體系進行「破壞性的不建設」，引發社會爭議，則總統蔡英文宜撤回其提名，民進黨立院黨團也應慎重考慮，勿以黨意為己意，勿為討好部份獨派人士而輕漫戲玩國家公器。1060309

(中央社)