研究新觀點 尼安德塔人不愚鈍會治牙痛

最新研究今天顯示，1名年輕尼安德塔人牙齒經過分析，發現距離盤尼西林（青黴素）發明將近5萬年前，這名受牙膿腫折磨的尼安德塔人曾吃含有天然抗生素和止痛成分的綠色植物。

法新社報導，這項最新研究以更正面的觀點，重新定位我們滅絕已久的遠親尼安德塔人，外界長久以來認為尼安德塔人較為愚鈍。

研究人員表示，這名住在西班牙艾爾席卓恩（El Sidron）的男子曾吃一種名為青黴菌屬的抗菌，並咀嚼含有水楊酸的楊樹木，水楊酸是現代阿斯匹靈的活性成分。

他們在期刊「自然」（Nature）中寫道，這名年輕尼安德塔人的頜骨化石顯示曾遭膿腫肆虐，他的牙菌斑含有一種會導致急性腹瀉的腸寄生蟲殘體，「因此顯然他相當不適」。

阿得雷德大學（University of Adelaide）澳洲古DNA中心（ACAD）的研究共同作者古柏（Alan Cooper）說：「看來，尼安德塔人很熟悉藥用植物及其各種抗炎和止痛性質，且似乎會自我藥療。」

英國廣播公司（BBC）也報導，遠在現代發明藥物之前，尼安德塔人甚至可能也會使用抗生素。古柏說：「抗生素使用行為將會非常令人驚訝，因為這是在我們研發盤尼西林（penicillin，青黴素）的4萬多年前。」

他說：「當然，我們的研究發現，與一般想像中對我們古代遠親過分簡單化的看法，形成強烈對比。」（譯者：中央社盧映孜）1060309

(中央社)