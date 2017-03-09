陸籲美國北韓避迎頭相撞 美日韓3國回應
美日韓今天否決中國大陸1項關於如果北韓暫停核子及飛彈活動、美韓也暫停軍演的提議。美稱北韓領導人金正恩不理性，若要美嚴肅看待北韓，北韓應先有「正面行動」。
美聯社報導，美國國務院代理發言人唐納（Mark Toner）在華府表示，「現階段我們無法視此為1項可行方案。」五角大廈發言人羅斯（Gary Ross）也表示，美方各項捍衛南韓的活動「不能與北韓一再違反其義務和協定同等視之」。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在安理會就北韓最新彈道飛彈試射問題舉行緊急會議後告訴記者，美國必須從金正恩政權看到「某種正面行動」，才會討論緩解朝鮮半島緊張局勢的方法。
先前，大陸外交部長王毅提出「雙暫停」建議，並把北韓與美國和南韓間的緊張局勢升溫比喻為「兩組不斷加速的列車，互不相讓」。
南韓和日本同樣拒絕大陸這項提議。
南韓大使趙兌烈（Cho Tae-yul）說：「把這場軍演聯繫到其他任何事，且是北韓非法核試和飛彈挑釁，不僅不適宜，也是令人無法接受的。我認為這是試圖將不相干的事連接在一起。」
日本駐聯合國大使別所浩郎（Koro Bessho）表示，「起點是我們必須要有些保證，指向他們嚴肅看待無核化一事。」
他說，「因此，日方的立場是，我們尋求的不是雙暫停，而是無核化。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060309
(中央社)
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