白沙屯媽祖回鑾 數萬信眾歡喜迎駕
苗栗通霄白沙屯媽祖今天將結束長達12天的進香行程，上午媽祖鑾轎返抵白沙屯地區，數萬名信徒歡喜簇擁迎駕，沿途炮陣綿延數公里，場面壯觀。
白沙屯媽祖2月26日凌晨起駕南下雲林北港朝天宮進香，經過12天11夜長征，今天回到白沙屯地區。上午鑾轎從昨晚駐駕的通灣慈后宮出發，沿省道台一線往拱天宮前行，沿途數萬名香燈腳及信眾熱情簇擁相迎，宣告「媽祖婆回家囉」。
信徒在馬路擺放大量鞭炮迎接媽祖，炮陣綿延數公里，場面十分壯觀，鑾轎所經之處，鞭炮聲不絕於耳，炮火一度引燃路邊雜草，所幸工作人員及時撲打，信徒也紛紛拿出隨身礦泉水潑灑，火勢才未擴大。
在地居民及發心善士一早沿街擺設香案，準備各式點心、飲料、素齋等，慰勞「香燈腳」多日來往返跋涉近400公里的辛勞，也重現古早「吃飯擔」盛況。
一名小五學生黃靜一今天特地央請父母幫他請假，在家門口擺放雞湯、點心和飲料，熱情迎接大批隨香信眾，他說，「香燈腳」跟著媽祖進香奔波多日，十分辛苦，「想讓他們吃飽，慰勞長途跋涉的辛勞」。
媽祖鑾轎中午將暫時駐駕在白沙火車站前，預計下午1時30分回拱天宮安座。1060309
(中央社)
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