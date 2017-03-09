印地安泉網賽 詹詠然辛吉絲闖過首輪

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印地安泉網賽，台灣選手詹詠然和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）在女雙名列第6種子，今天在首輪擊敗對手，順利晉級下1輪。

詹詠然和辛吉絲以6比1、6比4擊敗美國選手阿塔沃（Raquel Atawo）和中國大陸的徐一璠。

而此站詹皓晴將與烏克蘭籍的班達蓮柯（KaterynaBondarenko）搭檔。1060309

(中央社)