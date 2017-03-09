台鐵新列車有wifi 擬2年後上路

我要評比

交通部台灣鐵路管理局長鹿潔身今天在立法院交通委員會答詢時表示，台鐵將新採購600輛城際列車，會將Wi-Fi納入車廂規範，預計2年後上路。

民主進步黨籍立法委員黃國書質詢時說，高鐵車廂7月就會有Wi-Fi，台鐵何時跟上？

鹿潔身答詢時說，台鐵採購1300輛新車，其中600輛城際列車會將Wi-Fi納入車廂規範，台鐵也會協調電信業者在沿線架設相關設備，預計有Wi-Fi的列車2年後上路。

不過，鹿潔身說，現有列車涉及管線問題，要加裝Wi-Fi較麻煩。

黃國書要求台鐵能先在太魯閣號、普悠瑪列車加裝Wi-Fi，3個月內提出報告。1060309

(中央社)