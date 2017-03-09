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年薪583萬 美國第一高薪職業是.........

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內科醫師
美國25個「含金量」最高的職業，名列首位的是內科醫師。（達志影像/Shutterstock）

高薪工作人人想要，但職業的「含金量」與產業發展有極大的連結，由人力顧問公司調查的最新報告顯示，全美25個高薪職業中，多數集中在醫療護理、法律和科技3大產業，而高居年薪排行首位的是內科醫師！內科醫師的平均年薪上看18.78萬美元（約583.2萬台幣），力壓2、3名的藥廠經理與專利代理人（patent attorney）。

據彭博社（Bloomberg）報導，由人力顧問公司玻璃門（Glassdoor Inc.）調查，發現美國有25種職業的年薪「含金量」遠高於平均值，其中第一高薪的職業是內科醫師，年薪高達18.78萬美元（約583.2萬台幣），比第2名藥廠經理的15萬美元（約465.6萬台幣）和第3名專利代理人的14萬美元（約434.6萬台幣）高出不少。根據調查報告顯示，這25個高薪職業中，主要集中於醫療護理、法律和科技3大產業，其中以科技業佔最大比例，包含軟、硬體工程師和數據分析師等11種矽谷（Silicon Valley）職業上榜。

除了當紅的科技新貴外，醫療護理也隨著人口高齡化而逐漸身價水漲船高，去年僅3項業內工作進入榜單，今年則有上升至6個，包含名列第14名的護理師（Nurse practitioner）和第7名的醫師助理，平均年薪分別上看10.4萬美元（約322.8萬台幣）與11萬美元（約341.5萬台幣）。至於榜單中名列末位的兩份職業，則是核能工程師與律師，兩者年薪為9.48萬美元（約294.3萬台幣），雖仍羨煞不少行業，但相比之下，他們的年薪卻僅有位居首位的內科醫師一半。

美國前十大高薪職業清單：

一、內科醫師：年薪18.78萬美元（約583.2萬台幣）

二、醫藥經理：年薪約15萬美元（約465.6萬台幣）

三、專利代理人：年薪約14萬美元（約434.6萬台幣）

四、醫藥學術專員：年薪約13萬美元（約403.5萬台幣）

五、藥劑師：年薪約12.5萬美元（約388萬台幣）

六、軟體開發：年薪約11萬美元（約341.5萬台幣）

七、醫師助理：年薪約11萬美元（約341.5萬台幣）

八、手機app開發經理：年薪約11萬美元（約341.5萬台幣）

九、研發經理：年薪約11萬美元（約341.5萬台幣）

十、公司採購（財務）經理：年薪約11萬美元（約341.5萬台幣）

(中時電子報)

文章來源：These Are the 25 Best-Paying Jobs in America

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關鍵字：美國高薪職業內科醫師醫藥科技業
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