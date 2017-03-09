宮崎駿引退攏系假？龍貓森林撿垃圾「無可奉告」

宮崎駿被爆復出。（圖／達志影像）

現年76歲的 日本動畫大師宮崎駿，在2013年宣布引退，當時他完成《風起》後就表明未來自己只會製作短篇動畫。沒想到近來他被吉卜力工作室監製鈴木敏夫爆料，指他在製作長篇動畫，而宮崎駿近日被周刊拍到到龍貓森林撿垃圾，對於此事，他僅說「無可奉告」。

宮崎駿先前引退時才說未來只會製作動畫短片，沒像到先前他卻自己在節目露口風，表示會籌備長篇動畫，就連吉卜力工作室監製鈴木敏夫也都說他近期在準備，讓人不禁好奇難道當時說的「引退」攏系假？

而日本《週刊女性》最近就拍到宮崎駿在寓所附近的龍貓森林撿垃圾，他為了保護環境，幾乎每日都會到此地撿一小時垃圾。儘管他被媒體堵到，對於引退與否一事，宮崎駿也僅說「無可奉告，我只是去撿垃圾。」不願多談。

(中時電子報)