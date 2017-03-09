最快2020年 自強號新車將有WiFi可用

今立院交通委員會執行台鐵預算報告，立委黃國書質詢台鐵目前尚無法在車廂內提供Wi-Fi服務，立委徐榛蔚則質疑花蓮路段手機通訊、4G網路訊號很差。台鐵指出，新購城際列車（各式自強號）將裝置Wi-Fi接收與傳送設備，並在沿線布建基地台；另廠商已著手改善中、北迴隧道及南迴沿線通訊設施。

對車廂沒有Wi-Fi服務，台鐵局長鹿潔身指出，未來新購車輛將建置車上接收與傳送設備，鐵路沿線布建基地台即可提供無線網路服務。

台鐵機務處則表示，希望納入所有新購車輛安裝Wi-Fi，但還是以城際列車（各式自強號）必裝，再來是觀光支線60節車廂，並考量納入520節通勤電車。未來購入的600台城際列車今年會發標，2019年至2020年開始測試廠商交付的樣車，若沒有問題，預計在2020年至2021年間開始量產、交車，2024年以前完成600台全數交車。

至於鐵路沿線行動通訊不良，鹿潔身指出，有賴電信業者於鐵路沿線（含隧道內）架設基地台。台鐵統計，目前通訊不良區域計有51處，33處已改善，9處辦理中，中、北迴隧道及南迴沿線已於今年1月10日廠商進場施工。

台鐵指出，現有228個車站，規劃簡易站以上等級車站均建置i Taiwan熱點以服務旅客，近期完工車站南樹林、三姓橋及豐富等3站預計於2017年3月底建置完成，屆時將達183個車站、255個熱點。以後新增的簡易以上等級車站都會配合建置i Taiwan熱點。

(中時)