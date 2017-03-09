最快2020年 自強號新車將有WiFi可用
今立院交通委員會執行台鐵預算報告，立委黃國書質詢台鐵目前尚無法在車廂內提供Wi-Fi服務，立委徐榛蔚則質疑花蓮路段手機通訊、4G網路訊號很差。台鐵指出，新購城際列車（各式自強號）將裝置Wi-Fi接收與傳送設備，並在沿線布建基地台；另廠商已著手改善中、北迴隧道及南迴沿線通訊設施。
對車廂沒有Wi-Fi服務，台鐵局長鹿潔身指出，未來新購車輛將建置車上接收與傳送設備，鐵路沿線布建基地台即可提供無線網路服務。
台鐵機務處則表示，希望納入所有新購車輛安裝Wi-Fi，但還是以城際列車（各式自強號）必裝，再來是觀光支線60節車廂，並考量納入520節通勤電車。未來購入的600台城際列車今年會發標，2019年至2020年開始測試廠商交付的樣車，若沒有問題，預計在2020年至2021年間開始量產、交車，2024年以前完成600台全數交車。
至於鐵路沿線行動通訊不良，鹿潔身指出，有賴電信業者於鐵路沿線（含隧道內）架設基地台。台鐵統計，目前通訊不良區域計有51處，33處已改善，9處辦理中，中、北迴隧道及南迴沿線已於今年1月10日廠商進場施工。
台鐵指出，現有228個車站，規劃簡易站以上等級車站均建置i Taiwan熱點以服務旅客，近期完工車站南樹林、三姓橋及豐富等3站預計於2017年3月底建置完成，屆時將達183個車站、255個熱點。以後新增的簡易以上等級車站都會配合建置i Taiwan熱點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。