科技校院繁星報名 選填志願增為25個

技專校院招生委員會聯合會今天表示，106學年科技校院繁星推薦招生共51校、提供2827個名額，每校可推薦考生增為12名，考生可選填志願也增為25個。

106學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生共有51校、708個系(組)、學程參加招生，提供2827個名額，參加學校比去年增加18校，今年招生名額的招生群別以商業與管理群最多，其次為電機與電子群。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年招生有兩項重大變革，各高職學校每校原本最多可推薦10名考生，今年增加2名，每校最多可推薦12名考生，而通過推薦資格審查的考生，原本可選填志願數為20個，今年也增加5個志願數，每名考生最多可選填25個志願。

106學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選招生，將自3月9日上午10時至3月15日下午5時進行網路報名，獲得各高職推薦的考生，可至技專招生委員會網站點選「考生作業系統」（https://star.jctv.ntut.edu.tw/）進行報名，完成報名後，列印相關報名表件，並黏貼相關資料，交由所屬推薦學校審核，並統一由學校以限時掛號郵寄至技專招生委員會完成報名手續。

技專招生委員會提醒，報名表件資料繳寄期限為3月16日（以郵戳為憑），3月30日將公告資格審查結果，4月5日開放考生查詢排名，通過資格審查的被推薦考生，應於4月7日上午10時至4月11日下午5時上網選填登記志願，4月20日上午10時公告錄取名單。1060309

(中央社)