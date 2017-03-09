外籍男騎單車深山破胎 員警解救揪感心
一名外籍男子獨自騎單車環台，經南投縣深山，後輪破胎，無助之際向派出所求援，員警幫忙補胎、煮泡麵果腹、電暖扇暖身。
一名來自歐洲的外籍男子騎自行車環台灣，昨天下午經省道台8線99公里處、南投縣仁愛鄉榮興村，自行車後輪遭異物刺破，無法繼續前進，由於位處深山，外籍男子焦急不知如何是好，此時看見路旁不遠處的南投縣警察局仁愛分局榮興派出所，猶如暗夜的明燈。
男子趕緊牽著自行車進入派出所，所長徐木淋、警員林存禮上前關心，但雙方語言不通，眾人此時想到可用手機翻譯軟體，經一番比手畫腳、簡短溝通，得知男子自行車輪破胎，員警著手協助修補。
由於昨天強烈大陸冷氣團來襲，加上山區降雨，氣溫極低，但男子只穿簡便雨衣騎自行車，全身淋雨像落湯雞，凍得直發抖，員警見狀，煮泡麵供果腹，也讓男子吹電暖扇，男子休息1個多小時恢復體力，員警再協助安排到大禹嶺民宿住宿，隔天繼續前往花蓮。
仁愛分局長邱紹雄今天說，徐木淋、林存禮的愛心與服務不分國界，積極服務精神深獲外籍男子感激，並表示隻身來台旅遊，途中遇到困難，無助之際幸有台灣警察熱心解決困難，「除了感謝還是感謝」。1060309
(中央社)
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