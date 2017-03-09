同婚釋憲 護家盟：執政者先造靶再射箭

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對於同志婚姻釋憲議題，護家盟成員9日到司法院門口召開記者會，認為此以「先造箭靶再射箭」，建請大法官秉持獨立審查精神，針對議題進行公正、客觀與周延的違憲審查。中央社記者王揚宇攝 106年3月9日

對於同志婚姻釋憲議題，護家盟成員今天到司法院門口召開記者會，認為此以「先造箭靶再射箭」，建請大法官秉持獨立審查精神，針對議題進行公正、客觀與周延的違憲審查。

大法官為審理台北市政府、男同志祁家威提的同婚釋憲案，憲法法庭訂於3月24日上午進行言詞辯論。

護家盟成員今天到司法院大門口舉行記者會並陳情，對於同志婚姻釋憲議題，護家盟將召開3次記者會，分別就法理問題釐清、就專法討論等議題進行說明。

護家盟認為，對於同志婚姻釋憲案，執政者已經先造箭靶再射箭、已預設立場，釋憲題綱透露了先入為主的結局，更何況釋憲內容牽連廣泛，應該多召開幾次法庭，分類進行辯論與審查，反方代表也必須充分反映反方訴求。

護家盟指出，執政者切忌不能藉釋憲工具，壓制人民意志，呼籲人民一起來監督釋憲。1060309

(中央社)