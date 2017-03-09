許智傑質詢鄭麗君 秀鄧麗君歌手證
民進黨立委許智傑今天在立法院教委會質詢時，拿出已逝歌手鄧麗君的歌手證，質詢文化部長鄭麗君有關街頭藝人制度，形成「麗君碰上麗君」的畫面。
文化部今天上午在立法院教育及文化委員會業務報告，許智傑質詢時，先是拿出鄧麗君的歌手證，上面清楚寫著鄧麗君的基本資料，包括本名為鄧麗筠，表演種類為「歌唱」，並且蓋上「民國65年3月12日，第一次試唱合格」，當時鄧麗君23歲。
這張證件照片在立院曝光，許智傑還先問文化部長鄭麗君，「妳知道這是誰嗎？」形成「麗君對上麗君」的畫面。
許智傑藉由鄧麗君的歌手證，提到現在已經取消歌手證，過去是管制的象徵，但是目前國內街頭藝人表演也必須申請街頭藝人證照，他建議文化部應該放寬管制，並認為證照彷彿鐵柵欄，箝制街頭藝人得營生與發展，認為街頭藝人應該全面解除管制。
鄭麗君表示，依據文化部藝發司的研議，各地方政府對管理街頭藝人有不同辦法與制度，但從文化部角度，也期待能將街頭藝人證照等議題，未來會納入與各地文化局長的會議討論。1060309
(中央社)
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