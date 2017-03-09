憂花蓮觀光重災區 傅(山昆)萁將率團赴港行銷
花蓮縣長傅(山昆)萁今天表示，去年520以後台灣觀光業困頓，花蓮尤其是重災區，縣府團隊努力開拓市場，本月底將主動出擊前往香港，擴大行銷花蓮。
傅(山昆)萁上午出席花蓮縣環保領袖高峰會議時致詞表示，花蓮鄉親有大國民胸懷，加上環境美好，讓外地人留下深刻印象；但政府意識形態治國，嚴重影響觀光業。
傅(山昆)萁指出，去年520以後台灣觀光業困頓，花蓮受創最嚴重，但仍會持續努力突破困境。本月底將率觀光、農業等相關業者及代表赴香港行銷花蓮；接下來將前往上海等地行銷。
他說，過去行銷花蓮，不須如此辛苦，現在兩岸關係陷入僵局，陸客團來台急凍，重創台灣觀光業，進而影響花蓮人生計。日前主計總處公布的資料，受影響排第一的是花蓮，依序是台東、屏東。
傅(山昆)萁說，觀察到高雄六合夜市近來幾乎門可羅雀，政府推動新南向政策，卻未見成效，根本沒有東南亞地區觀光客到訪。1060309
(中央社)
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