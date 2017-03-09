港媒：香港成報老闆遭國際刑警通緝
香港報章今天報導，香港成報老闆谷卓恆被國際刑警發出紅色通緝令。成報方面對此表示，暫時無可奉告。
根據星島日報和大公報的報導，谷卓恆疑似涉入中國大陸網路融資平台「美貸網」非法吸取存款案，遭深圳警方通緝多時。
報導表示，近日國際刑警已正式發出紅色通緝令，對谷卓恆展開全球追捕，當中包括香港。
大公報的報導指出，谷卓恆的涉案金額為人民幣13.5億元（約新台幣60.75億元）；深圳法院已查封了谷卓恆在深圳一處房產，價值30億元。
據報導，「美貸網」案件去年5月左右在深圳爆發，當時有多人被捕。他們向法院供稱，「美貸網」的真正老闆是谷卓恆。
對於有關報導，成報一名接電話的人上午接受中央社記者查問時表示，對事件一概不知，無可奉告，並指示記者查問總編輯，但總編輯要下午才能到公司。
香港警察公共關係科接受查詢時表示，「警方不作評論」。
成報是香港歷史悠久的報章之一，其後經營困難，過去10多年來多次易手，現在的經營者是谷卓恆。1060309
(中央社)
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