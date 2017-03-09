柯文哲提一例一休管太多 北市澄清

我要評比

台北市政府發言人劉奕霆今天表示，台北市長柯文哲提及一例一休的意思是認為規定太繁瑣，應可簡化，以免造成雇主負擔。

柯文哲昨天出席中華民國工商協進會會議演講，協進會理事長林伯豐對一例一休提出每月加班時數應增加等建議後，柯文哲演講時也呼應，「一例一休管太多了」。

劉奕霆表示，相關法規修訂是為保障勞動權益，北市府仍會努力宣傳、輔導，保障勞工權益。1060309

(中央社)