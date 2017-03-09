冠脂妥爆偽藥 陳時中：我也有吃

健保用量大的降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥，今起開放換藥。衛福部長陳時中今透露，冠脂妥「我自己也吃」，強調沒有高風險物質，更開玩笑說他吃了之後也好好的，呼籲民眾安心。

立法院衛環委員會今邀陳時中列席，他在休息時間受訪時，針對各界質疑食藥署動作太慢進行解釋，他說，食藥署接獲藥廠通報後，3天內完成檢驗也找到源頭，讓檢調一接手就能查到製藥的地方，隔天一早就查扣相關物證。

至於藥品回收換藥，陳時中指出，藥廠也得向總公司報告、換包裝，都需要一些時間，已相當盡責，幾乎沒有空檔時間，認為同仁、檢調單位動作也很快，但不能說滿意，未來會對結構上問題進行改善，透過大數據分析瞭解藥品數量變化可預警，強化預防和因應。

偽藥裡除了含有另一種降血脂藥物「Atorvastatin」，是否有其他物質恐傷身？陳時中強調，據目前瞭解，沒有其他高風險物質，他更透露「我自己也吃這個藥」，開玩笑稱「我總是要試試看，現在人都好好的應該是沒問題」。1060309

(中央社)