詐欺集團假冒檢警 北市婦人遭騙千萬元

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劉姓男子等人為首的詐欺集團，假冒檢警，偽造傳票及強制執行書，北市一名林姓婦人遭騙新台幣1627萬元，警方在桃園市多處地點逮捕嫌犯。

台北市警局中正二分局調查，劉男等5人成立詐欺集團，去年12月冒充檢警打給林姓婦人，要求其到超商接收傳真的傳票與強制執行書，林婦信以為真，嚇得六神無主，今年1月依照嫌犯指示，在北市中正區公園內給付現金、存摺及金融卡。

林婦後來越想越覺得不對，2月16日趕緊報警，警方組成專案小組，經過長期蒐證調查，持搜索票分別於桃園市5處地點拘提劉、張、彭、黃、陳等5人，並扣押贓證物，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。1060309

(中央社)