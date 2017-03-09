承諾書風波 陳芳明：學術尊嚴拋腦後
政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明今天說，台灣大學校長楊泮池說承諾書與全世界接軌，中國文化大學校長說是各取所需，「這種談話，比政客還政客」，學術尊嚴拋諸腦後。
多所大學與中國大陸交流時，簽署保證課程不涉及「一中一台」等內容，引發爭議。
陳芳明在社群網站臉書（facebook）發文表示，不少校長開始出現各種奇談怪論，竟不知什麼是學術尊嚴，有的說是國際交流，有的說是雙贏。
他說，楊泮池說與全世界接軌，文大校長說各取所需，如此說三道四，好像他們賺到了，至於什麼是學術尊嚴、什麼是學術人格，都完全拋諸腦後了。
陳芳明表示，大學教學者很清楚學術是在領導如何獨立思考，也是在抗拒政治干涉，把台灣學術矮化成政治附庸一環，淪為「九二共識」背書工具，「怎能不讓我們生氣？」1060309
(中央社)
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