陸胖媽年甩115公斤 成減肥網紅

中國大陸安徽省一名單親媽媽，2年前重達190公斤，她擔心有一天會胖死，留下才6歲的兒子，所以決定減肥救自己。經過1年的努力，她成功甩肉115公斤，現在更投身推廣減肥，成為網路紅人。

綜合中新網等陸媒報導，楊盼盼是安徽省宿州市蕭縣人，她的前夫因有外遇與她離婚，再婚後夫妻感情不睦再度離婚，心情低落便暴飲暴食導致體重過重。她在2015年底向電視節目尋求協助，並接觸到減肥專家幫助她到醫院接受減肥療程。

在過程中，楊盼盼接受心理諮商與飲食控制、運動等減肥療程，經過1年終於甩肉115公斤。

減肥成功也使她一夕間成為媒體焦點。她表示，「這些關注更加驅使我好好減肥，我一定要成為所有胖友的榜樣，我要用自己的經歷告訴別人，只要肯努力，無論多胖，減肥都能成功。」

她現在致力在網路上推廣減肥，也成為網路紅人。在接受媒體採訪時，楊盼盼穿上最胖時所穿的衣服，竟可將她與另外2人同時裝入。

報導指出，瘦身後的她變得更有自信，閒暇時間美容、逛街，宛如重生。她想用自己的親身經歷幫助更多受肥胖之苦的胖友，讓他們走出陰霾重獲新生。1060309

(中央社)