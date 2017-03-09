國民黨：洪秀柱近期無訪陸規劃
中國國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，大陸台商及民間團體希望邀請黨主席洪秀柱參加當地相關祭孔活動，但因與黨主席選舉時程衝突，因此洪秀柱近期並沒有訪陸規劃。
媒體報導，洪秀柱近期規劃訪問大陸以求黨主席選舉翻盤；胡文琦上午透過新聞稿表示，這是政治性揣測，根本是無稽之談。
媒體報導提及國民黨「黨內互打」風暴，胡文琦表示，國民黨政策會執行長蔡正元希望透過歷史真相的還原，讓台灣民眾了解前總統蔣中正是保衛台灣的第一戰士，在當年風雨飄搖的年代，蔣中正的許多作為都對保護台灣發揮極大的助益。
胡文琦說，國民黨將還原事實真相，重新定位蔣中正的歷史評價，蔣中正不是殺人凶手，更不是二二八事件的元凶。1060309
(中央社)
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