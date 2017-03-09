暌違6年再執導筒 九把刀1億元拍青春驚悚鉅片
九把刀暌違6年後再執導筒，耗資1億元打造青春驚悚鉅片《報告老師！怪怪怪怪物！》，首度挑戰非小說改編、唯一原創原著劇本，加上恐怖驚悚、奇幻異想等元素，搶攻今夏暑假檔大票倉。
九把刀的上部電影作品《那些年，我們一起追的女孩》創下全台4.2億票房，不僅掀校園青春風潮，也捧紅柯震東、陳妍希等一線演員。
《報告老師！怪怪怪怪物！》講述，愛打小報告的資優生長期被全班同學欺負，班上的風雲人物三人組更是每天捉弄他。某日，女班導師逼迫四個人一同合作社區關懷，四人卻盜取失智的獨居老人家中的保險箱，並在大樓裡捕獲一頭會吃人的人形小怪物，四個男孩的心智日漸扭曲，友情也受到考驗。一場以青春為名的惡意，即將引發一連串始料未及的殺機。
(工商)
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