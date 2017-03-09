WBC》徒留17個殘壘 美不敵大聯盟爐主雙城
(13:08更新照片 安卓米勒苦吞敗投)美國分在經典賽C組，今在熱身賽和雙城交手，兩隊打出低比分的拉鋸戰，雙城靠6局下韓國強打朴炳鎬超前比數的高飛犧牲打，終場以3比2獲勝。美國隊全場只敲出7支安打，卻留下高達17個殘壘，其中馬林魚重炮史坦頓(Giancarlo Stanton)3打數苦吞2K，雖然前天才開轟，但有待調整。雙城去年戰績59勝103敗，是全大聯盟最差。
美國在台灣時間3月11日早上7點就要首戰哥倫比亞。哥倫比亞今與光芒打熱身賽，打線在第9局爆發，單局狂攻6分，終場以9比7逆轉勝。美國在本屆經典賽眾星雲集，包括去年國聯全壘打、打點雙冠王艾瑞納多(Nolan Arenado)，季後賽大發神威的牛棚左投安卓米勒(Andrew Miller)等人，是奪冠大熱門。
(中時電子報)
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