解放軍今年擴軍15％ 著重海軍陸戰隊
香港商報網站今報導指出，解放軍海軍將於今年擴編15%，增加2個旅的海軍陸戰隊，並加強南海部署。大陸軍事專家認為，解放軍海軍擴編是大勢所趨，未來幾年中共海軍新型艦艇大量服役，也對編制員額提出新需求。
綜觀公開資料顯示，解放軍海軍現役約23萬士兵，按計畫將增兵3萬至4萬，預計今年完成人員擴編，與北京2015年宣布裁軍30萬人並不衝突。
報導引述熟悉相關情況的軍方權威人士指出，解放軍海軍擴編從2016年下半年開始，將增加約15%的人手，海軍陸戰隊又是重中之重。
目前解放軍海軍陸戰隊只有隸屬南海艦隊的第1、第164旅，兵力約8000人，還有一些屬於陸軍、具兩棲作戰能力的部隊，總兵力約4.3萬人。
大陸全國人民代表大會代表、中共海軍前政委劉曉江日前接受陸媒採訪時說，這波改革中擴大海軍編制將是必然的，不管是艦艇，還是編制人員都會有新發展。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。