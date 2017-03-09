解放軍今年擴軍15％ 著重海軍陸戰隊

我要評比

圖為解放軍實彈演習資料照。（圖／新華社）

香港商報網站今報導指出，解放軍海軍將於今年擴編15%，增加2個旅的海軍陸戰隊，並加強南海部署。大陸軍事專家認為，解放軍海軍擴編是大勢所趨，未來幾年中共海軍新型艦艇大量服役，也對編制員額提出新需求。

綜觀公開資料顯示，解放軍海軍現役約23萬士兵，按計畫將增兵3萬至4萬，預計今年完成人員擴編，與北京2015年宣布裁軍30萬人並不衝突。

報導引述熟悉相關情況的軍方權威人士指出，解放軍海軍擴編從2016年下半年開始，將增加約15%的人手，海軍陸戰隊又是重中之重。

目前解放軍海軍陸戰隊只有隸屬南海艦隊的第1、第164旅，兵力約8000人，還有一些屬於陸軍、具兩棲作戰能力的部隊，總兵力約4.3萬人。

大陸全國人民代表大會代表、中共海軍前政委劉曉江日前接受陸媒採訪時說，這波改革中擴大海軍編制將是必然的，不管是艦艇，還是編制人員都會有新發展。

(旺報)