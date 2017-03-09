「認真的女人最美麗、健康的女人最快樂」六分局歡慶38婦女節活動

六分局分局長林樹徽（左二）代表市長親自逐一致贈玫瑰花給女性同仁，並轉達市長慰問之意！（陳世宗翻攝）

第六分局女性同仁計有57位，工作內容及工作量與男警無異是非常辛苦的。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局為慶祝一年一度的婦女節，於8日下午為女性同仁舉辦「歡慶38婦女節」慶祝活動，活動在輕鬆浪漫音樂中展開序幕；由分局長林樹徽代表市長親自逐一致贈玫瑰花給女性同仁並轉達市長慰問之意，分局警友辦事處主任黃堃芳、副主任賴羿辰及秘書江美玲也一同向分局辛苦的女性同仁們表達關懷及慰勉之意。

警方指出，貼心的分局長及警友辦事處，還贈每人一碗美味可口養生的紅豆湯，在冷天送上一碗熱呼呼的暖心甜點，讓大家吃在嘴裡、甜在心裡。感謝她們平日對家庭及工作無怨無悔辛苦的付出，並強調「認真的女人最美麗、健康的女人最快樂」，惟有認真過生活與健康快樂的女人，才能建立和諧的家庭與成就事業。

第六分局女性同仁計有57位，佔分局總人數11％，在現今注重性別平權的時代，很多女性紛紛加入警察行列，在女警人數逐年增加，工作內容及工作量與男警無異，其實是非常辛苦的。

分局長林樹徽平日即非常關心女性同仁工作環境及生活狀況，特別籌劃本次關懷慶祝活動，感謝女警全力投入工作，期許每位女性同仁，工作與家庭兩頭燒之際，也不要忘記好好注意自己的健康；工作之餘能多運動，平時保持愉悅的心情，始能有美麗健康人生

六分局在這溫馨及愉悅的氣氛中，享用暖心甜點，令女性同仁都感到十分的窩心，幸福指數倍增！

(中時)