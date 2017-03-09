YouBike減少爭議 4小時沒還簡訊通知

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即日起租借YouBike滿4小時仍未有還車紀錄，將會收到手機簡訊，減少爭議扣款情形，也保障使用者權益。（張立勳攝）

YouBike即日起新增服務，若租借4小時仍未有還車紀錄，將以手機簡訊方式通知，減少爭議扣款情形，也保障使用者權益。

據統計，北市民眾撥打YouBike客服電話詢問事項中，以使用紀錄、借還車或扣款是否成功為最多，微笑單車公司即日起針對租借YouBike後4小時仍未有還車紀錄者，將發簡訊通知，之後若還是沒有還車紀錄，每小時會再發送簡訊。

微笑單車公司說，為減少夜間簡訊通知干擾民眾作息，簡訊通知僅在早上8時到晚上10時間發送。

微笑單車公司表示，目前全台每天租借YouBike約15至18萬人次，超過4小時未有還車紀錄的約100人次左右，比例不高。

北市交通局長張哲揚指出，民眾租借YouBike超過4小時，除了會收到簡訊通知外，還可以下載YouBike的手機APP，點選「推播紀錄」選項，並勾選上方「啟用推播」功能，在租還車3分鐘內，可收到系統回傳訊息。

交通局提醒民眾在還車後，持交易卡片放置停車柱面板感應區感應扣款，面板顯示由藍燈轉綠燈後，代表完成還車程序。

(中時)