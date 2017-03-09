王毅調停朝核 美日韓不買帳

大陸外長王毅。（記者陳君碩攝）

針對大陸外長王毅所提「雙暫停」建議，北韓若暫停核子及飛彈活動、美韓也暫停軍演。美日韓代表皆持否定態度，認為金正恩政權得做出「某種正面行動」，也必須有些保證。

美聯社報導，美國駐聯合國大使海利在安理會表示，美國必須從金正恩政權看到「某種正面行動」，才會討論緩解朝鮮半島緊張局勢的方法；美國務院代理發言人唐納也說，現階段我們無法視此為一項可行方案。

南韓駐聯合國大使趙兌烈表示把這場軍演聯繫到其他任何事，且是北韓非法核試和飛彈挑釁，不僅不適宜，也是令人無法接受的；日本駐聯合國大使別所浩郎也認為，朝鮮半島局勢改善的起點，是是我們必須要有些保證，日方的立場是尋求無核化，而不是暫停。

「雙暫停」建議是由王毅昨於兩會外長記者會提出，並把北韓與美國和南韓間的緊張局勢升溫比喻為「兩組不斷加速的列車，互不相讓」。

(旺報)