中市北屯、大里、豐原及清水戶政事務所 3／15起代辦首次申請護照

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台中市北屯、大里、豐原及清水戶政事務所，3／15起代辦首次申請護照！（陳世宗翻攝）

「一照在手、暢遊世界！」台中市政府民政局為協助首次申請護照民眾申辦護照，自今年3月15日起，規劃由北屯、大里、豐原及清水等4區戶政事務所，試辦代辦首次申請護照服務，只須檢附相關文件及護照規費即可申辦，歡迎多加利用。

民政局長蔡世寅表示，本項服務措施將可有效免除民眾往返奔波於外交部領事事務局申辦護照之苦；針對首辦護照民眾，可填具「委託代辦護照切結書」，檢附相關身分證明文件及護照規費，向試辦戶政事務所申請，約7個工作天可領證。

蔡世寅強調，試辦期間自今年3月15日起至6月14日止，如有任何申辦疑義，歡迎洽民政局或試辦戶政事務所。

(中時)