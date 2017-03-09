他在哈利波特系列曾軋一角 車禍重傷
在電影「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」飾演旅館店東的男星塔瓦瑞，因車禍重傷頸椎，肋骨斷又肺穿刺，人躺在加護病房，經過2次輸血，正等待第1次手術。
塔瓦瑞（Jim Tavare）今年54歲是個喜劇男星，遭逢重大車禍意外，不僅肋骨斷了15根，右腿骨也斷了，加上頸椎重挫與肺穿刺，可想見當時的撞擊力道非常猛。
塔瓦瑞的太太在他的臉書專頁貼圖貼文，詳述老公的近況說，這起車禍是迎面相撞造成，經過兩次輸血後，丈夫正等待醫生動手術。
不過從他太太在臉書的貼圖，雖然塔瓦瑞人躺在醫院的加護病房，仍可舉右手並豎大拇指，可見意識清醒，是不幸中的大幸。1060309
(中央社)
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