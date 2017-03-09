郝龍斌：無法接受邊選邊改 掌權者要自制

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，黨代表選舉辦法早已公告，卻為選舉考量，邊選邊改，「因人設事」的作法，他沒有辦法接受，掌握權力者必須更自制。

國民黨中常會昨天通過中常委呂學樟等26名中常委提案，修訂第20屆黨代表選舉候選人資格規定，黨齡須滿1年。不過，對人頭黨員問題是否嚴查、「團進團退」沒有共識，黨主席洪秀柱請組發會研議，下週討論。

郝龍斌表示，黨代表選舉辦法去年中常會早已通過，也上網公告2個多月，參選資格和過去大致一樣。許多有志參選的年輕朋友都按照黨的公告，早已開始進行準備工作。

不過，郝龍斌說，昨天在中常會中，卻只因為一些選舉考量，就突然提案更改，大幅提高參選門檻。「邊選邊改」，而且提案初衷也帶了各種算計考量，這樣「因人設事」的作法，他沒有辦法接受。

郝龍斌表示，更讓他不解的是，人頭黨員的遺害與問題，各界都不斷批評，可是常會卻不願意支持「斷然處理」。這兩個不同態度的處理方式，讓人遺憾。

郝龍斌認為，中常會是代表全代會行使職權，他希望切勿太過涉入選舉算計，而失去立場。掌握權力者必須要更自制，要記得黨的制度、未來與團結，永遠高於個人。他堅信國民黨一定要秉持「正道」的精神與作為，才有可能重新再起。1060309

(中央社)