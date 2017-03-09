洛杉磯婦女捍婦權 不要父權嗆川普

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慶祝國際婦女節，洛杉磯婦權組織在洛杉磯市府前的格蘭德公園舉辦集會，高呼捍衛婦權不要父權的口號，當然也少不了向美國總統川普嗆聲。

洛杉磯格蘭德公園（Grand Park）入口今天豎立白紅粉紅相間的玫瑰花牆，參與的女性民眾穿著主辦單位指定紅色系服飾，爭相在花牆前留影。

活動召集人貝拉芳特（Gina Belafonte）說，在這個日子舉辦捍衛婦權集會，是為了替全世界婦女，追求尚未落實的性別平等，更要破除遍及全球的性別刻板印象。

他說，當前婦女在商界與政界的參與人數仍呈現不平等，且數據顯示，全球婦女的教育、健康，以及受到的暴力對待，大家要站起來予以聲援。

美國總統川普在去年總統大選期間，被披露曾對女性有不雅措辭，更是被聲討，她們齊聲高呼對抗父權、霸權、仇恨與威權，不論是來自推特或是白宮橢圓辦公室。

雖說是捍衛婦權的集會，不過當現場DJ播放電音舞曲，參與民眾跟著節拍舞動，宛如街頭電音派對，似乎也釋放了捍衛婦權的能量。1060309

(中央社)